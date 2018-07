Gelli (Federsanità): “Forte messaggio di rilancio della sanità pubblica”

23 LUG - "Dalla Toscana arriva un forte messaggio di rilancio del servizio sanitario pubblico. Si dà una risposta concreta al problema delle liste d'attesa lamentato ormai da anni dai cittadini. Tac e risonanze magnetiche fino a mezzanotte, visite ed esami in fasce orarie aggiuntive rispetto a quelle applicate finora. Tutto con agende di prenotazione elettroniche, ampliate e gestite dai Cup. Da sottolineare che il potenziamento del servizio pubblico avverrà insieme agli operatori, dal momento che oggi hanno siglato l’accordo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali della dirigenza medica e veterinaria, e le organizzazioni sindacali regionali della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa". Così Federico Gelli, responsabile del rischio in sanità di Federsanità Anci.



"Come ulteriore strumento per governare le liste di attesa, si prevede anche la possibilità per le aziende di ricorrere all’attività libero professionale dei propri dipendenti: medici, infermieri, tecnici. Tutto a carico delle Asl e non più dei cittadini. Certo, sarebbe stato meglio poter ricorrere all’assunzione di altro personale ma, al momento, questo è impedito dal tetto di spesa per il personale sul quale, nella scorsa legislatura, siamo riusciti ad intervenire solo in minima parte", conclude.



23 luglio 2018

