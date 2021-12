Covid. Vaccini bambini, Lombardia lancia diretta web per rispondere ai dubbi dei genitori

Giovedì, 16 dicembre, il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti della materia risponderanno in diretta Facebook, dalle ore 17 alle 19, alle domande dei cittadini. È già possibile rivolgere domande inviando un messaggio whatsapp al numero 334.6324686. I quesiti potranno essere rivolti anche durante la diretta sulla pagina Facebook di Regione Lombardia.

10 DIC - Giovedì 16 dicembre, a Palazzo Lombardia, è in programma un nuovo appuntamento di 'Stop ai dubbi’, il format ideato dalla Regione Lombardia per rispondere ai dubbi degli italiani sulla vaccinazione. La puntata del 16 dicembre sarà dedicata alle vaccinazioni anti-covid nella fascia di età pediatrica 5- 11 anni.



Il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti della materia, dalle ore 17 alle 19, risponderanno in diretta - sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online - alle domande dei cittadini su questo tema. Interverranno: Giuseppe Banderali (Direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale San Paolo ASST Santi Paolo e Carlo - Professore a contratto Università Statale di Milano); Raffaele Badolato (Direttore UO Pediatria Spedali Civili Brescia - Presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia - Professore Ordinario Università di Brescia); Andrea Biondi (Direttore Scientifico Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - Professore Ordinario Clinica Pediatrica Università degli Studi Milano-Bicocca); Maria Antonella Costantino (Direttrice UO Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano); Alberto Mantovani (Direttore Scientifico Istituto Clinico Humanitas - Professore Emerito Università Humanitas) e Giovanni Pavesi (Direttore Generale Welfare Regione Lombardia).

10 dicembre 2021

