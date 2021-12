Covid. Al via da domani nelle Marche la somministrazione del vaccino pediatrico

Prenotazioni da oggi. La platea è di 92.645 bambini. Saltamartini: “aumenta il numero dei bambini che manifestano la malattia sintomatica” invita ad “affidarsi ai pediatri. L’Aifa ha sottolineato l’elevato profilo di sicurezza del vaccino pediatrico negli Stati Uniti già 3,3 milioni di bambini sono stati vaccinati senza evidenza di segnali di allerta”. Inoculato Pfizer con dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio per gli adulti.

15 DIC - Dalle 12 di oggi, 15 dicembre, possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid 19 per i bambini tra i 5 anni compiuti e gli 11 anni nelle Marche. La somministrazione partirà da domani, giovedì 16 dicembre. La platea è 92.645 bambini, fa sapere la Regione Marche. La vaccinazione si svolgerà in luoghi idonei individuati dalle singole Aree Vaste e dai Distretti, e nei punti vaccinali ospedalieri per i bambini fragili.



L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini segnala che “aumenta il numero dei bambini che manifestano la malattia sintomatica” invitando ad “affidarsi ai pediatri. L’Aifa ha sottolineato l’elevato profilo di sicurezza del vaccino pediatrico - aggiunge - negli Stati Uniti già 3,3 milioni di bambini sono stati vaccinati senza evidenza di segnali di allerta”.



Verrà inoculato il vaccino di Pfizer/BioNTech con una dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti, e in formulazione specifica. Le due dosi vanno somministrate a 21 giorni di distanza e, nei bambini severamente immunodepressi, il ciclo può essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda inoculazione. Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite la tessera sanitaria e il codice fiscale del bambino, e con le modalità ormai note, il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure con il Numero Verde 800.00.99.66 dalle 8 alle 20 (attivo tutti i giorni) e con le altre modalità attivate da Poste italiane.

15 dicembre 2021

Tutte le informazioni sono reperibili sulla sezione del sito istituzionale https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni. Si può anche prenotare nei PostaMat, tramite i portalettere o inviando un sms con il codice fiscale al numero 339/99.03.947 (entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento).