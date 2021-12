Covid. Inaugurato il nuovo hub vaccinale di Tivoli

Presente al taglio del nastro il presidente Zingaretti e l’assessore D’Amato. “Se finora stiamo vincendo la battaglia della pandemia è grazie alla scienza, ai vaccini, ma anche grazie ai corretti comportamenti delle persone. Dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore”, ha detto Zingaretti. D’Amato: “Nuovo Hub che potenzia l’offerta sul territorio della Asl Roma 5 e potrà fare fino a 2 mila somministrazioni al giorno”.

21 DIC - Inaugurato ieri mattina, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dell’assessore Alessio D’Amato, il nuovo Hub Vaccinale per adulti della ASL Roma 5 a Tivoli. Alla cerimonia di apertura erano presenti il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Marco Vincenzi, il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il Sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti.



In nuovo Hub è stato realizzato all’interno del Palasport “Paolo Tosto”, concesso dal Comune in comodato d’uso gratuito. “Si tratta di una grande struttura dotata di ampi spazi interni e parcheggi, situata in una posizione facilmente raggiungibile e a poca distanza dal casello autostradale della A24 di Castel Madama”, evidenzia la Regione in una nota.



“Se finora stiamo vincendo la battaglia della pandemia è grazie alla scienza, ai vaccini, ma anche grazie ai corretti comportamenti delle persone. Abbiamo combattuto in questi mesi e i risultati positivi si vedono, ora dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore e mettere in sicurezza i nostri figli dai rischi di un virus maledetto, molto più insidioso di quanto si pensi" ha dichiarato il Presidente Zingaretti.

21 dicembre 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



sul territorio della Asl Roma 5 e che potrà fare fino a 2 mila somministrazioni al giorno. Stiamo correndo nella campagna vaccinale, anche nella fascia pediatrica abbiamo avuto un buon inizio. Abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo abbassare la guardia” ha commentato l’Assessore D’Amato.– spiega Santonocito – è già prenotabile e aprirà ai cittadini a partire da domani mattina e sarà attivo 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 20:00 e va a sostituire, ampliando l’offerta e il comfort, quello di Palazzo Cianti che dedicheremo esclusivamente alle vaccinazioni pediatriche. Nel nuovo Hub si potrà arrivare fino a duemila vaccinazioni al giorno. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia e comunione d’intenti tra Regione e Comune, che ringrazio, e al grande lavoro di tutti i nostri operatori”.