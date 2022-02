Friuli Venezia Giulia. Regione si impegna per introdurre la figura dello pisicologo di base

Con una mozione recepita dalla Giunta, la Regione si è impegnata a definire una norma che punti ad introdurre lo psicologo di base e a potenziare i dipartimenti di salute mentale. Calvani: “Avvieremo un percorso di interlocuzione con la Regione, per arrivare ad una legge attuativa per un servizio di psicologia di base all’interno dei distretti sanitari delle Asl”

02 FEB - “La mozione presentata in Consiglio Regionale, e subito recepita dalla Giunta, che si è impegnata a definire un emendamento da licenziare in una delle prossime sedute delle assise, rappresenta un passaggio fondamentale del quale l'Ordine Regionale degli Psicologi Fvg non può che rallegrarsi e complimentarsi, perché vengono in questo modo raccolti gli appelli che da anni la categoria sta facendo”.



Lo ha affermato il presidente, Roberto Calvani, commentando i lavori d’Aula dei giorni scorsi nei quali è stata prodotta un’istanza per l’introduzione dello psicologo di base delle cure primarie, e a favore di azioni di rilevamento dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere mentale nonché del potenziamento dei dipartimenti di salute mentale.



“L’Ordine plaude a queste iniziative perché intercettano una esigenza, tanto impellente quanto reale, dell'utenza - ha evidenziato Calvani -. La comunità, tanto più ora che è provata da due anni di pandemia, da anni necessita di questo tipo di figura specifica e imprescindibile: da parte nostra, siamo pronti a fornire il massimo supporto e consulenza per favorire il percorso legislativo, rendendolo snello e celere, così da addivenire alla conclusione dell'iter nel più breve tempo possibile, procedendo nel contempo alla selezione dei professionisti da inserire nello specifico organico”.

02 febbraio 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



L’Ordine degli Psicologi FVG avvierà quindi un percorso di interlocuzione con la Regione, con l’obiettivo di arrivare ad una legge attuativa per un servizio di psicologia di base all’interno dei distretti sanitari delle Asl, ha concluso il Presidente Roberto Calvani, “seguendo la strada già aperta dalla Regione Campania nella quale lo psicologo nelle cure primarie è già legge regionale e su cui si stanno muovendo celermente, tra le altre, anche Toscana, Lombardia e Liguria”.