L’Ausl Toscana centro risponde al Nursind: “Già in distribuzione le tessere ai dipendenti per il rifornimento del carburante alle auto aziendali”

Adottata in questi giorni una soluzione temporanea per garantire i servizi a domicilio. Una nuova gara ha interessato le aree territoriali di Pistoia, Empoli e Prato. Parrebbe una problematica di fatto già risolta e che non ha generato ricadute sulla continuità dei servizi erogati a domicilio svolti oltre che dagli infermieri anche da altro personale dell’Azienda (Assistenti sociali, Fisioterapisti, etc..).

09 FEB - “Sono già in distribuzione le nuove carte carburante con i relativi pin per i rifornimenti alle auto aziendali utilizzate dai dipendenti. Le nuove carte sono state introdotte a seguito della nuova gara e della relativa nuova convenzione con i gestori di carburante. La nuova gara ha interessato le aree territoriali di Pistoia, Empoli e Prato”.



Lo precisa l’Azienda Sanitaria a seguito del comunicato con il quale, con grande enfasi, il sindacato Nursind ha portato all’attenzione pubblica una problematica di fatto già risolta e che non ha generato ricadute sulla continuità dei servizi erogati a domicilio svolti oltre che dagli infermieri anche da altro personale dell’Azienda (assistenti sociali, fisioterapisti, ecc..).



Il ritardo nella distribuzione delle nuove carte si è verificato per un disguido postale che ha ritardato la consegna di una decina di giorni.



Tuttavia le auto aziendali non sono mai rimaste senza carburante e conseguentemente tutti i servizi sono stati regolarmente svolti, principalmente quelli che riguardano l’assistenza a domicilio dei pazienti.

09 febbraio 2022

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



Per ovviare alla problematica l’Azienda ha chiesto ai fornitori di carburante di attivare temporaneamente una procedura manuale di credito per il rifornimento e contestualmente sono stati informati i servizi aziendali interessati. Nella mail aziendale inviata agli interessati sono state indicate anche le stazioni di servizio, con gli elenchi per aree territoriali, dove effettuare i rifornimenti di carburante. Agli interessati sono stati inoltre forniti dei numeri telefonici aziendali da contattare qualora fossero insorte particolari criticità. Solo nei casi di estrema urgenza il dipendente poteva anticipare il pagamento del rifornimento e con la modulistica e lo scontrino richiedere successivamente il rimborso alla Asl.Ad oggi la situazione sarebbe quindi in via di risoluzione e le nuove tessere sono già utilizzabili.