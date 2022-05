Vaccini. Il Prof Macrì (Asl Toscana Sud Est) entra nel Nitag

La nomina del primario di Medicina Legale dell'Asl è arrivata con il decreto del 26 aprile del Ministro della Salute che ha integrato con nuovi membri il National immunization technical advisory group la cui composizione era stata rinnovata nel 2021.

04 MAG

Il Professor Pasquale Giuseppe Macrì, primario di Medicina Legale della Asl Toscana Sud Est è stato inserito con decreto del 26 aprile 2022 del Ministro della Salute Roberto Speranza nel Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG - National immunization technical advisory group).

Il gruppo, istituito con Decreto 29 settembre 2021, è un Organo indipendente col compito di supportare, dietro specifica richiesta e su problematiche specifiche, il Ministero della Salute nella formulazione di raccomandazioni “evidence-based” sulle questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali, raccogliendo, analizzando e valutando prove scientifiche. In particolare, il NITAG opera seguendo un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment) coerente con il processo decisionale suggerito dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, indicando le evidenze scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando l’attendibilità e l’indipendenza delle fonti utilizzate e verificandone l’assenza di conflitti di interesse.

Il NITAG predispone un compendio scientifico per la stesura di una proposta di piano nazionale triennale di vaccinazione, tenendo conto anche degli effetti della pandemia di COVID-19 rispetto all’intero impianto di prevenzione vaccinale a livello globale. Il NITAG interagisce con gli organismi internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità, Unione Eropea, European Centre for Disease Prevention and Control)) in materia di vaccinazioni, anche in considerazione di specifici piani vaccinali internazionali (es. polio, morbillo e rosolia).

04 maggio 2022

