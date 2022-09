Energia. La Lombardia ha chiesto al Governo più risorse per la sanità

Moratti: “Abbiamo fatto presente al governo la necessità di avere più risorse per la sanità pubblica: il tema delle bollette merita ulteriori risorse. Dalla Regione piano di risparmio in energia da 100 milioni”. Fontana: “Il comparto sanitario non è un allarme ma è una situazione difficile. Una situazione che Regione Lombardia può affrontare e superare perché abbiamo già le risorse per pagare”.

15 settembre 2022

- “Abbiamo fatto presente al governo la necessità di avere più risorse per la sanità pubblica: il tema delle bollette merita ulteriori risorse”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia,, a margine di un convegno ieri all’Università statale di Milano.“Per non gravare solamente sul governo - ha aggiunto- come Regione abbiamo messo in cantiere un piano energetico che prevede l’efficientamento dell'energia e la diminuzione delle emissioni inquinanti, con dei risparmi che arrivano fino a 100 milioni di euro da poter reinvestire nella sanità pubblica. Quindi, chiediamo al governo ma al contempo facciamo la nostra parte”E sul comporto sanitario il Presidente di Regione Lombardia, a margine sempre ieri della presentazione dei ‘Winter Master Game’ ha aggiunto: “non è un allarme ma è una situazione difficile”, precisando delle affermazioni di preoccupazione espresse la settimana scorsa.Una situazione che “Regione Lombardia - ha spiegato il governatore – può affrontare e superare perché abbiamo già le risorse per pagare”.