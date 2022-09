Ares Sardegna. Cinque nuovi ambulatori di medicina generale

Hanno già preso servizio a Cagliari, Tortolì, Monastir e Dolianova. Ares: “Prosegue senza sosta l’attività dell’Azienda regionale della Salute di pubblicazione di bandi per l’attribuzione anche di incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di famiglia per garantire così l’assistenza sanitaria ai territori della Sardegna. Stiamo cercando di rendere più snelle le procedure così da facilitare il reclutamento”.

16 settembre 2022

- Hanno già preso servizio da qualche giorno i nuovi cinque medici di medicina generale che hanno aperto l’ambulatorio in diversi centri del Sud Sardegna.“Ares Sardegna ha concluso nelle scorse settimane l’iter di conferimento della titolarità per i medici e ha formalizzato l’apertura dei nuovi ambulatori - spiegano dagli uffici di Ares -. Prosegue senza sosta, infatti, l’attività dell’Azienda regionale della Salute di pubblicazione di bandi per l’attribuzione anche di incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di famiglia per garantire così l’assistenza sanitaria ai territori della Sardegna. Nel rispetto dell’ACN e delle disposizioni nazionali e regionali, stiamo cercando di rendere più snelle le procedure così da facilitare il reclutamento di nuovi medici di famiglia”.Nello specifico, gli uffici della Medicina Convenzionata hanno appena assegnato l’incarico aper il comune di Tortolì, a, ae aper il Comune di Cagliari, ache ha aperto l’ambulatorio a Monastir. Inoltre, è stato assegnato l’incarico provvisorio di Assistenza Primaria nel Comune di Dolianova ad