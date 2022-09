Quotidiano on line di informazione sanitaria

Molise. Claudio Lotito eletto in Senato: “Primo obiettivo eliminare commissariamento”

Il presidente della squadra di calcio Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale del Molise in cui è stato candidato dal centrodestra in quota Forza Italia. “Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere, insieme, primo fra tutti eliminare il commissariamento della Sanità”, le sue prima parole.

26 SET

26 settembre 2022

- “Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere, insieme, primo fra tutti eliminare il commissariamento della Sanità”. Queste le prime parole riprese dall’Ansa del neo senatore, eletto in Molise con quasi 20 punti percentuali in più del candidato arrivato al secondo posto, Ottavio Balducci (M5S).“Sono stati trenta giorni bellissimi - ha detto ancora Lotito -, il Molise mi è entrato nel cuore. Ho apprezzato questo territorio magnifico e l'autenticità della gente. I molisani sono accoglienti, rispettosi, corretti. E hanno ricambiato perché hanno capito che non sono né uno straniero, né uno di passaggio”.