Quotidiano on line di informazione sanitaria

Quotidiano on line di informazione sanitaria Mercoledì 25 GENNAIO 2023

segui quotidiano sanita .it

Edilizia sanitaria, firmato decreto direttoriale per la Città della Salute e della Scienza di Novara

Grazie al decreto firmato alla presenza del ministro della Salute Schillaci, stabilito un finanziamento per un importo complessivo di 419.134.000 euro di cui 189.519.300 euro a carico dello Stato, 9.974.700 a carico della Regione e 219.640.000 a carico del Privato.

25 GEN

È stato firmato oggi, alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, il decreto direttoriale per la “Realizzazione nuova Città della Salute e della Scienza di Novara”.

Il decreto, a firma del Direttore generale della Programmazione Sanitaria, Stefano Lorusso, ammette l’opera al finanziamento per un importo complessivo di 419.134.000 euro di cui 189.519.300 euro a carico dello Stato, 9.974.700 a carico della Regione e 219.640.000 a carico del Privato.

“È stato superato finalmente l’ultimo scoglio burocratico: da oggi l’opera è davvero più vicina - hanno dichiarato il presidente Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Ringraziamo il ministro Schillaci e gli uffici del Ministero per aver preso immediatamente in carico l’urgenza di questo dossier che riguarda, insieme al Parco della Salute di Torino, una delle opere di edilizia sanitaria più importanti per il futuro della nostra regione”.

“Ora l’azienda ospedaliera procederà nei tempi tecnici strettamente necessari, entro massimo un mese, a pubblicare la nuova gara”, conclude l’assessore Icardi.

25 gennaio 2023

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl