Cirio alla Cgil: “Lavoriamo insieme: come abbiamo stabilizzato i precari ridefiniamo il sistema socio-assistenziale”

Cirio ieri al congresso della Cgil Piemonte: “I problemi della sanità oggi sono anche problemi sociali. Vi chiedo di adottare un metodo come quello che ci ha permesso di stabilizzare i precari della sanità. Quando mi siedo a un tavolo non mi siedo come un uomo appartenente a un’area politica, ma come presidente della Regione. Do la disponibilità piena a sedermi a un tavolo con voi: ripensiamo assieme il sistema socio-assistenziale”.

02 FEB

02 febbraio 2023

