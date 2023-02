De Luca: “Per le scelte del governo finiremo per chiudere i pronto soccorso”

Il riferimento è alle forti difficoltà dei Ps in Campania a cominciare dal Cardarelli di Napoli. “Gli ospedali hanno pensato di usare altre figure mediche nei pronto soccorso, come i cardiologi e gli specialisti in medicina interna. E questi medici se ne scappano dalle strutture che hanno il pronto soccorso, perché non reggono più queste situazioni”. L’intervento a un convegno della Uil Napoli sull’autonomia differenziata.

28 febbraio 2023

- “Vista la politica del governo sulla sanità in Campania tra qualche mese se andiamo avanti così dovremo chiudere i pronto soccorso. Non possiamo fare turni, manca il personale, i giovani non partecipano più alla specializzazione su emergenza e urgenza”. Lo ha detto ieri il governatore della Campania,, nel suo intervento dal palco nel convegno della Uil di Napoli sul tema “Autonomia Differenziata. La Sanità nel Mezzogiorno, quale futuro?”, riferendosi alle forti difficoltà dei pronto soccorso in Campania a cominciare dal Cardarelli di Napoli.“Gli ospedali hanno pensato di usare altre figure mediche nei pronto soccorso, come i cardiologi e gli specialisti in medicina interna. E questi medici se ne scappano dalle strutture che hanno il pronto soccorso, perché non reggono più queste situazioni. E intanto manteniamo il numero chiuso alle facoltà di medicina”, chiosa De Luca.