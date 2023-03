Specializzandi. Pa di Trento firma accordo con l’Università Politecnica delle Marche

Per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi. Segnana: “L'accordo risponde a una richiesta dell'Azienda sanitaria che conta nelle proprie graduatorie specializzandi dell'Università Politecnica delle Marche. Inoltre si aggiunge a quelli già operativi con le Università di Verona, Padova, Sassari, Ferrara, Pavia e Pisa che hanno consentito, finora, di assumere oltre 50 professionisti".

13 MAR

13 marzo 2023

- Approvato dalla Giunta provinciale di Trento lo schema di Accordo fra la Provincia e l’Università Politecnica delle Marche per l'assunzione, a tempo determinato, di specializzandi medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi, collocati nelle graduatorie degli idonei."L'accordo risponde a una richiesta dell'Azienda sanitaria che conta nelle proprie graduatorie specializzandi dell'Università Politecnica delle Marche – spiega in una nota l'assessore alla salute,-. Inoltre si aggiunge a quelli già operativi con le Università di Verona, Padova, Sassari, Ferrara, Pavia e Pisa che hanno consentito, finora, di assumere oltre 50 professionisti".30 ore settimanali all’attività lavorativa, ovvero all’attività pratica, presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Pa di Trento, mentre la rimanente attività formativa teorica sarà svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola: per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, manterrà l’iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione universitaria sarà a tempo parziale. “Nel dettaglio – precisa la nota provinciale -, essi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico del corso, nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato”.