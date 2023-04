Il piano estivo dell’Ausl Toscana Centro: -10% posti letto a inizio agosto

Su 2.247 posti letto ospedalieri (compresi low care) prevista riduzione maggiore nella settimana centrale di agosto, circa il 10% e minori chiusure nei mesi di luglio e settembre. Le principali attività interessate da una maggiore riduzione dei pl sono “chirurgia programmata, area medica, terapia sub intensiva, con il mantenimento di ‘letti bolla’ in alcuni presidi ospedalieri…”. Al via l’ospedale di Comunità a Camerata.

18 APR

18 aprile 2023

- Nel piano estivo della Asl Toscana Centro non c’è nessuna variazione nella programmazione delle attività rispetto al 2022 e si stima circa il 10% in meno dei posti letto totali nella prima metà di agosto. Lo riferisce la stessa Asl dopo aver completato la riorganizzazione dell’attività di ricovero e ambulatoriale per i mesi, da giugno a settembre, in tutti gli ospedali dell'Asl Toscana Centro.Su un totale di 2.247 posti letto ospedalieri (compresi low care) si prevede una riduzione maggiore nella settimana centrale di agosto, circa il 10% e minori chiusure nei mesi di luglio e settembre. L’organizzazione programmata e la disponibilità del personale sanitario nella gestione dei turni, ha permesso a molti reparti di degenza di rimodulare i ricoveri in maniera progressiva o di lasciare invariata la disponibilità dei posti letto.Le principali attività interessate da una maggiore riduzione dei posti letto riguardano “la chirurgia programmata, area medica, terapia sub intensiva, con il mantenimento di ‘letti bolla’ in alcuni presidi ospedalieri, Santo Stefano, San Jacopo e San Giuseppe per consentire un incremento di quest’ultimi qualora fosse necessario”.Per quanto riguarda gli Ospedali dell’area fiorentina il piano per le chiusure estive si mantiene invariato rispetto allo scorso anno con alcuni dettagli secondo il presidio ospedaliero.Per quanto riguarda l’ospedale San Giovanni di Dio si evidenzia una riduzione rispetto al 2022 di posti letto in area medica, mentre per quanto riguarda i letti di sub intensiva resta la stessa programmazione dello scorso anno e rimangono attivi tutti i posti letto di Ti neonatale per il periodo estivo. Per Santa Maria Annunziata resta invariata l’attività della chirurgia programmata, la stessa rimodulazione ormai consolidata negli anni, mentre è prevista una riduzione di posti letto in area medica rispetto allo scorso anno. Ci saranno misure compensative per una presa in carico precoce dei pazienti.Novità di quest'anno è l’apertura dell'ospedale di Comunità di Camerata attivo in estate coi letti di cure intermedie.Situazione simile anche per l’Ospedale Santa Maria Nuova in cui si prevede una riduzione minima di posti letto in area medica. All’Ospedale del Mugello e al Serristori di Figline riduzione dei posti letto per l’area chirurgia nelle due settimane centrali di agosto.Nell’Empolese le maggiori chiusure previste per l’ospedale San Giuseppe sono dovute ai lavori di ristrutturazione per incrementare i letti di terapia sub intensiva (setting 1 A1), oltre che di riqualificazione della struttura (blocco G). Rimangono invariati i posti letto in Area Medica di Ammissione (Ama) e in area critica. A differenza degli anni scorsi per compensare la riduzione di posti letto rimarranno aperti in estate i letti di Cure intermedie e di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Ospedale degli Infermi di San Miniato (Pisa).Per l'ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio sono previsti lavori per la Pacu (Post acute care unite).A Prato, rimarrà invariata la disponibilità di posti letto in area Ama compresa la gestione di 20 postazioni in pronto soccorso, nonché saranno invariati gli attuali posti letto di Obi e la disponibilità della gestione pazienti in bolla dedicata in area pronto soccorso. Previsti costanti i posti letto dedicati al paziente Covid.Nell’area Pistoiese le chiusure estive dell’Ospedale San Jacopo sono in linea con quelle dello scorso anno. L’attuale organizzazione vede ancora attivo il reparto Covid ma considerando l'andamento epidemiologico è prevista la chiusura estiva. Resteranno attivi i “posti letto bolla” nei setting di Area Medica e Chirurgica. Saranno invece ridotti i posti letto di chirurgia. Come lo scorso anno anche in terapia subintensiva saranno ridotti quattro posti letto.Le chiusure estive previste per l’Ospedale S.S. Cosma e Damiano di Pescia avranno una leggera riduzione in area chirurgica rispetto all’anno precedente (da 16 posti letto nel 2022 a 10 nel 2023).