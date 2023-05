Clima aziendale. Anaao scrive a Lanzarin: “Servono modifiche alla politica del personale per superare le criticità”

Dall’indagine è emerso, tra le altre cose, che il 16% degli intervistati vorrebbe lasciare al più presto l’Azienda in cui lavorano. Un elemento “sintomatico dell’alto grado di esasperazione percepito da una quota rilevante di dipendenti”, commenta il segretario Anaao Luca Barutta che sollecita le “autorità regionali ed aziendali” a modificare al più presto profondamente la politica del personale per superare le criticità enunciate”. LA LETTERA

04 MAG

- L’Anaao Veneto plaude all’iniziativa della Regione che ha avviato uno studio sul clima aziendale percepito dai dipendenti del Ssr Veneto e “per averne compreso l’importanza particolare dopo lo stress-test determinato dalla pandemia SARS COV-19 e dalla crescente crisi economica e di personale. Indubbiamente è stato un atto coraggioso fare l’indagine pur prevedendo fin dall’inizio il risultato di profondo peggioramento del clima aziendale”, scrive il segretario regionale Anaao,, in una lettera aperta rivolta all’assessore alla Salute, “dimostra in modo inequivocabile, al livello regionale, il peggioramento del clima aziendale percepito per tutti i profili professionali presenti con punte estremamente elevate in alcune aziende” e “il fatto che risulti che alcuni (troppo pochi … !) si sentano gratificati a fronte di una maggioranza che invece esprime nel merito una valutazione più o meno negativa risulta preoccupante. Il dato poi che circa il 16% medio regionale di coloro che hanno risposto al questionario abbiano manifestato una fortissima volontà di lasciare al più presto l’Azienda in cui lavorano è sintomatico dell’alto grado di esasperazione percepito da una quota rilevante di dipendenti che non ha più remore a manifestarlo. La valutazione negativa di questo dato è ancor più elevata, se si tiene conto dell’elevata strategicità della Sanità Pubblica”.i prendano atto della realtà esistente e modifichino al più presto profondamente la politica del personale, superando tutte le criticità enunciate. Ci riusciranno? Questa è la sfida su cui Lei dovrà cimentarsi”, conclude rivolto a Lanzarin.