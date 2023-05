Marche. Flavia Carle nuovo direttore dell’Agenzia regionale sanitaria

È attualmente ordinaria di Statistica medica e coordinatrice del Centro interdipartimentale di servizi di epidemiologia, biostatistica e informatica medica dell’Università Politecnica delle Marche. È stata direttore dell’Ufficio VI, Direzione generale della programmazione del ministero della Salute dal 2011 al 2016. Subentra ad Armando Marco Gozzini, nominato alla direzione generale dell’Aou delle Marche.

- La Giunta regionale della Regione Marche ha conferito l’incarico di direttore dell’Agenzia sanitaria regionale (Ars) alla professoressa, attualmente ordinaria di Statistica medica e coordinatrice del Centro interdipartimentale di servizi di epidemiologia, biostatistica e informatica medica dell’Università Politecnica delle Marche. Subentra, con un mandato triennale, ad, nominato, nel gennaio scorso, alla direzione generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.riferisce la Regione in una nota che annuncia la nomina - è stata anche presidente del Collegio nazionale dei professori e ricercatori universitari di Statistica medica e presidente della Società italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica, oltre che direttore dell’Ufficio VI, Direzione generale della programmazione del Ministero della salute. La sua esperienza nell’ambito del Ministero della salute e il suo interesse di ricerca per lo sviluppo di metodologie per la valutazione dell’assistenza sanitaria, con particolare riguardo all’uso delle fonti secondarie di dati sanitari, l’ha condotta a essere attualmente il Coordinatore scientifico del gruppo di lavoro nazionale “Modelli di valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali” e componente esperto del sottogruppo tecnico nazionale per lo sviluppo degli indicatori nell’ambito del Sistema nazionale di garanzia dei Livelli essenziali di assistenza del Ministero della salute”.Al nuovo direttore dell’Ars, “la Giunta regionale esprime gli auguri di buon lavoro”.