Giornata della fibromialgia. Anche la Asl Roma 1 si tinge di viola

Oggi al Nuovo Regina Margherita un incontro dedicato alla presentazione di servizi, approfondimenti e consulenze. Il chiostro del Presidio trasteverino si è acceso di viola; e anche l’ospedale Santo Spirito in Sassia, a partire da questa sera e fino al 12 maggio, verrà illuminato di viola. La fibromialgia è una malattia che affligge 140 mila pazienti nel Lazio (80% donne) e di cui ancora non si conosce la causa scatenante.

10 MAG

10 maggio 2023

- La Asl Roma 1 aderisce alla settimana di iniziative di sensibilizzazione sulla Sindrome Fibromialgica organizzate dal Tavolo Sanità della Diocesi di Roma in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia del 12 maggio.In particolare, nella giornata di oggi 10 maggio al Nuovo Regina Margherita si è tenuto un incontro dedicato alla presentazione di servizi, approfondimenti e consulenze organizzato dal reparto di Reumatologia diretto dalla dottoressa Donatella Fiore. Presenti i reumatologi e la neurologa dell'ambulatorio condiviso per la diagnosi e il trattamento di questa malattia.Per l’occasione il chiostro del Presidio trasteverino si è acceso di viola. Anche l’ospedale Santo Spirito in Sassia, a partire da questa sera e fino al 12 maggio, verrà illuminato di viola per sensibilizzare i residenti sulla malattia che affligge 140 mila pazienti nel Lazio – con 80% donne - e di cui ancora non si conosce la causa scatenante, procedendo a diagnosi ad esclusione.