Autismo. A giugno torna la staffetta blu Angsa per chiedere attenzione e futuro

In 1500 si incammineranno lungo 20 sentieri in un percorso che collega idealmente tutte le regioni con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di ragazzi con autismo nell’esperienza di una mobilità dolce e l’escursionismo. Il primo a partire sarà il gruppo del Molise. Il 3 giugno in 30 percorreranno il sentiero che porta alle cascate di S. Giuliano di Puglia.

23 maggio 2023

- Sarà giugno il mese della Staffetta Blu. Ottocento ragazzi con disturbi dello spettro autistico insieme a famigliari e il supporto delle associazioni di volontariato percorreranno i sentieri delle aree più belle di questo nostro paese. Sarà una lunga marcia a tappe che coinvolgerà in tutto circa 1500 persone per chiedere attenzione e maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni.Il progetto che coinvolgerà le comunità locali, è occasione di allegria, e socializzazione. Il percorso collega idealmente tutte le regioni con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di ragazzi con autismo nell’esperienza di una mobilità dolce e l’escursionismo. La manifestazione è coordinata da Angsa l’associazione dei genitori di persone con autismo ed è organizzata dalle articolazioni regionali.. Il 3 giugno in 30 percorreranno il sentiero che porta le cascate di S. Giuliano di Puglia, il giorno dopo, 4 giugno invece toccherà alla Sardegna, tra ragazzi e accompagnatori saranno in 60, obiettivo il Valico dei Sette Fratelli nell'omonimo parco, uno dei più grandi d’Italia. Lo stesso week end partirà la Lombardia che in due tappe, (la seconda il 17 giugno) porterà oltre 100 persone a camminare per due diversi sentieri. Nei giorni successivi partiranno le colonne blu in tutte le regioni.La manifestazione sarà raccontata tappa dopo tappa sui social delle associazioni regionali e su quelli del nazionale Angsa. “Per un mese un filo blu di 1500 persone con maglietta e cappellino, scarpe da trekking e zainetto del colore d’ordinanza camminerà le strade bianche che portano a luoghi meravigliosi, per abbattere le barriere e mantenere sempre alta, attenzione e sensibilità nei confronti dell’autismo”.Queste le regioni coinvolte, Molise, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria.