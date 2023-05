Dematerializzazione della ricetta. In FVG le farmacie e Snami la sollecitano

Il sindacato dei medici di medicina generale Snami e il presidente di Farmacieunite evidenziano come, “ad oggi la ricetta dematerializzata in Friuli Venezia Giulia è una dematerializzata a metà, in quanto serve sempre il promemoria stampato per ricevere il farmaco, con un aggravio di spese e tempo. In Veneto anche il promemoria cartaceo è stato eliminato. Questa è la vera e propria dematerializzazione della ricetta”.

29 maggio 2023

di Endrius Salvalaggio- È ancora vivo il dibattito in Friuli Venezia Giulia sulla ricetta dematerializzata. C’è chi evoca il modello del vicino Veneto, dove la carta è stata eliminata del tutto quando si tratta di prescrizioni farmacologiche, auspicando che presto succeda anche in FVG. Fra questi, il presidente regionale Snami,, e il presiedente presidente di Farmacieunite,che verranno individuate dalla Regione Friuli Venezia Giulia prevedano l'avvio della dematerializzazione totale della ricetta elettronica secondo il più che collaudato modello Veneto che, come noto – dice il presiedente presidente di Farmacieunite,- non obbliga alla stampa del promemoria cartaceo ma solo all'utilizzo di un registro dove apporre le fustelle da consegnare alle aziende sanitarie a riprova dell’avvenuta consegna del farmaco”.“Tale modello – continua Conte - prevede che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta inserisca le prescrizioni farmaceutiche nel sistema di accoglienza regionale dal quale la farmacia può scaricarle attraverso l'interrogazione con il codice fiscale del paziente. Il paziente, a discrezione del medico, potrà avere la stampa del promemoria cartaceo o potrà ricevere i codici per lo scarico della ricetta attraverso l’app regionale gestita dal cittadino, oppure via mail o come messaggio”.come riporta il presidente regionale SNAMI,la ricetta dematerializzata viene richiesta dal 2020. “Ancora oggi molte prescrizioni in FVG sono in forma cartacea e firma olografa e questo perché non è stato ancora portato a termine l’iter della dematerializzazione delle ricette. La ricetta dematerializzata è la versione elettronica della tradizionale ricetta rossa cartacea, che ancora oggi nella nostra regione è scaricabile da Sesamo ma da alcuni usufruitori. Per chi invece non ne ha la capacità o le possibilità si deve recare fisicamente dal medico richiedere la ricetta cartacea e recarsi successivamente in farmacia”.“Noi come detto – prosegue Vignando - siamo ancora costretti a stampare le dema anche per i farmaci in classe C con aggravio di tempo e spese a nostro carico, ma anche del cittadino, che successivamente deve recarsi in studio per ritirarla e questo compresi i cittadini non residenti (transfrontalieri, trasfertisti, ecc.) che attualmente necessitano della ricetta cartacea rossa”.“Ad oggi - conclude il presiedente presidente di Farmacieunite,- la ricetta dematerializzata in Friuli Venezia Giulia è una dematerializzata a metà, in quanto l’utente deve sempre recarsi in farmacia con il promemoria stampato per ricevere il farmaco prescritto dal medico. In Veneto anche il promemoria cartaceo è stato eliminato, la farmacia può quindi richiamare la ricetta direttamente a computer e completare il processo a computer. Questa è la vera e propria dematerializzazione della ricetta”.