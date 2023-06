Pnrr. Varacalli (Federsanità Calabria): “Benefici da Case e Ospedali di Comunità, ma serve programmazione”

Per il presidente di Fedesanità Anci Calabria “non sono solo muri. E laddove funzionano abbattono del 25% gli accessi al pronto soccorso”. Ma “occorre quindi, come previsto dalla normativa vigente una co-programmazione sanitaria e socio sanitaria tra i vari attori: Regione, Aziende sanitarie, Comuni, con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti, in primis i professionisti”.

30 giugno 2023

- “Oggi la sanità è ad una svolta: il territorio va ad assumere nell’ambito del DM 77 sempre maggiori responsabilità ma per questo dev’essere accompagnato e sostenuto”. Lo ha detto il presidente di Federsanita Anci Calabria,intervenendo al Convegno della CISL Medici - Federazione Magna Grecia, promosso a Catanzaro.Per Varacalli “le risorse che arrivano dal PNRR riguardano le strutture, ma quello che serve non sono cattedrali nel deserto ma spazi, tecnologie, professionisti che rispondano in modo efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini. Case della salute, Ospedali di comunità non sono solo muri. E laddove funzionano abbattono del 25% gli accessi al pronto soccorso, evitano la concentrazione dei pazienti polipatologici negli Ospedali. Costruire in questi termini non è un costo ma una risorsa”.Fondamentale però, sottolinea il presidente di Federsanità Anci Calabria, “è la programmazione, il disegno complessivo. Le strutture del territorio devono essere in continuità con i presidi ospedalieri e devono essere integrate con le rete dell’emergenza. Occorre quindi, come previsto dalla normativa vigente una co-programmazione sanitaria e socio sanitaria tra i vari attori: Regione, Aziende sanitarie, Comuni, con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti, in primis i professionisti, anche attraverso il sindacato”.