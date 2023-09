Quotidiano on line di informazione sanitaria

Molise. Alberto Manfredi Selvaggi nominato commissario Asrem pro-tempore

Lo rende noto il presidente Roberti che spiega: “L’incarico durerà per il periodo necessario alla conclusione delle procedure ordinarie previste per l’individuazione dei nuovi direttori sanitario e amministrativo Asrem”. Nei giorni scorsi le dimissioni di Gollo.

05 SET

05 settembre 2023

è stato nominato dalla Giunta regionale del Molise Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem). Lo rende noto il presidente della Regione,“L’incarico - ha spiegato il Governatore - durerà per il periodo necessario alla conclusione delle procedure ordinarie previste per l’individuazione dei nuovi direttori sanitario e amministrativo dell’Asrem”. L’incarico si è reso vacante a seguito delle dimissioni di, da ieri al vertice della Direzione sanitaria dell’Azienda regionale per la Salute della Sardegna.