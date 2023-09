Farmacia dei servizi. Nelle Marche superate le 1500 prestazioni in tre mesi

A fornire il bilancio della sperimentazione è l’assessore Filippo Saltamartini. Attualmente sono 300 le farmacie che erogano i nuovi servizi. “Il gradimento maggiore si riscontra nelle aree interne e montane vista la distanza dai poli ospedalieri e la età più avanzata della popolazione”, spiega l’assessore, secondo il quale “la sperimentazione sta dimostrando di limitare la mobilità passiva e ridurre le liste di attesa”.

- “Abbiamo superato il traguardo delle 1500 prestazioni: in tre mesi le farmacie dei servizi aderenti alla sperimentazione ne hanno erogate 1538, e più di 600 di queste hanno riguardato farmacie rurali”. Lo comunica, in una nota, l’assessore alla Sanitàche sta effettuando un monitoraggio periodico delle attività.Le farmacie aderenti, allo stato attuale 300, oltre la metà di quelle regionali, offrono la possibilità di effettuare la riconciliazione della Terapia Farmacologica (il monitoraggio di chi prende più di 5 farmaci e la segnalazione di eventuali problemi al medico di medicina generale); il monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2 e nei pazienti con BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva); la telemedicina con Holter Pressorio (misurazione della pressione nell’arco delle 24 ore tramite device), Holter Cardiaco, elettrocardiogramma, Auto-spirometria per valutare l’efficienza dei polmoni.e, 26 soggetti di cui 9 inviati dal medico, sono stati invece 354 gli ECG (10 invii al pronto soccorso e 67 dal medico) con notevole alleggerimento per i pronto soccorso regionali. 443 sono stati gli holter cardiaci, con due invii al pronto soccorso e 101 dal medico, 298 quelli pressori (86 hanno richiesto approfondimento medico). Il monitoraggio della BPCO e del diabete hanno visto la partecipazione complessiva di 417 pazienti, con grande aderenza nelle farmacie rurali del pesarese.vista la distanza dai poli ospedalieri e la età più avanzata della popolazione”, sottolinea l’assessore. “I Fondi Ministeriali a disposizione fino a dicembre – spiega - ammontano a quasi 1,5 milioni di euro per i 6 progetti codificati, per un totale di 40 mila cittadini raggiunti: siamo la prima regione in Italia che ha messo insieme tutti i campi di attività, una regione laboratorio”.Per Saltarmartini “il farmacista è una figura che ispira fiducia ai cittadini“ e ”nel complesso la sperimentazione sta dimostrando di limitare la mobilità passiva e ridurre le liste di attesa”.