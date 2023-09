Peste suina africana. Dal decreto sostegni esclusi tre comuni lucani

- “Nella prima stesura del decreto del Ministero dell’Agricoltura per il sostegno alle aziende italiane colpite – dall’1 luglio 2022 al 31 luglio 2023 - dai focolai della peste suina africana non risultano inseriti i Comuni di Grumento Nova, Paterno e Tramutola (Potenza)”: lo hanno comunicato ieri il commissario della Lega Basilicata,e l’assessore regionale alla sanità,“È il caso - hanno aggiunto - che ci si muova in maniera corale, tra tutte le forze politiche di centrodestra che sostengono il Governo, perché siano inseriti e possano beneficiare degli aiuti previsti, a tutela delle ragioni delle nostre comunità”.L’ammontare complessivo delle risorse destinate è di 19,6 milioni di euro, il cui 60 per cento sarà destinato alle imprese di allevamento della produzione primaria e il 40 per cento al settore della macellazione e trasformazione.