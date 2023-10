Usl 1 Umbria. Nicola Nardella è il nuovo Direttore generale

Fino al 2026. Docente all’Università delle Marche, Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva. È direttore medico dell’Unità operativa complessa organizzazione dei servizi sanitari base dell'Azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino, precedentemente medico all’Ao Ospedali Riuniti Marche Nord. Membro scientifico della Sitl e dell’European Public Health Association. Cavaliere della Repubblica.

03 ottobre 2023

si è insediato – ha comunicato ieri la Usl Umbria 1 - alla guida dell’Usl Umbria 1. Il nuovo direttore generale, che ha preso ufficialmente servizio dal primo ottobre, è docente universitario di Organizzazione sanitaria e Igiene generale e applicata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche, Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva.È anche direttore medico dell’Unità operativa complessa organizzazione dei servizi sanitari base dell’Azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino, precedentemente è stato direttore medico dell’Unità operativa complessa per la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei dipendenti presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. Dal 2011 al 2015 è stato direttore medico dell’Unità operativa complessa della direzione medica di Presidio ospedaliero presso la stessa Azienda ospedaliera.Membro scientifico della Società italiana di igiene e della Società europea di sanità pubblica. È stato nominato dal Presidente della Repubblica italiana, per meriti legati alla professione medica su proposta della Presidenza del Consiglio, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, successivamente, Ufficiale al merito della Repubblica italiana.Docente e relatore di oltre 50 presentazioni tecnico scientifiche in materia di organizzazione, programmazione e pianificazione sanitaria, tutela della salute dei lavoratori e rischio clinico; ha svolto oltre 150 corsi di formazione tecnico-scientifica specifica nazionali e internazionali in diversi dei quali come relatore.Autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.Il suo incarico scade il 30 settembre 2026.