Bilancio Basilicata. Fanelli: “Nostra spesa sanitaria promossa dalla Corte dei Conti”

Si legge nelle relazione: “Per l’area prevenzione la spesa pro capite è di 100 euro con un punteggio Lea (2021) di 79,63; per l’assistenza distrettuale (dai medici di base alle cure domiciliari) la spesa pro capite è di 1.432 euro con un punteggio Lea (2021) di 64,22; per l’area ospedaliera la spesa pro capite è pari a 914 euro con un punteggio Lea (2021) di 63,69”. “Regioni con spesa maggiore con punteggi Lea sotto la sufficienza”.

03 OTT

03 ottobre 2023

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



- “Per la Basilicata si tratta di risultati importanti e non scontati in tutti e tre i più importanti ambiti sanitari”: lo ha detto l’assessore regionale alla sanità della regione lucana,, commentando ieri la relazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti sui bilanci regionali.“La relazione - ha spiegato - offre una chiave di lettura originale della spesa sanitaria delle Regioni, perché mette a confronto i costi pro capite con i Livelli essenziali di assistenza, misurati da zero a 100. Per tutti i parametri la Basilicata supera la soglia minima”.Nel dettaglio della relazione si legge che “per l'area prevenzione la spesa pro capite è di 100 euro con un punteggio Lea (2021) di 79,63; per l’assistenza distrettuale (dai medici di base alle cure domiciliari) la spesa pro capite è di 1.432 euro con un punteggio Lea (2021) di 64,22; per l’area ospedaliera la spesa pro capite è pari a 914 euro con un punteggio Lea (2021) di 63,69”.L’orgoglio dell’assessore: “Alcune Regioni pur facendo registrare una spesa sanitaria molto più alta della nostra, conseguono punteggi Lea sotto la sufficienza”.