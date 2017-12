Asl TO3. Disturbi psichici dell’apprendimento. Istituiti 5 nuovi gruppi d’intervento e riorganizzati i percorsi

Le nuove diagnosi di Disturbi specifici di apprendimento sono passate da meno di 200 nel 2005° 619 nel 2016, con 3.000 prestazioni erogate. Il Dg Boraso: “Dopo l’approvazione del nuovo “Percorso nascita” e l’istituzione del Gruppo di lavoro multidisciplinare di protezione, promozione e sostegno all’allattamento al seno, ci occupiamo ora di un gruppo particolare di piccoli pazienti, quelli affetti da Dsa”.

29 DIC - Erano state meno di 200 le nuove diagnosi di Disturbi specifici di apprendimento (DSA) nel 2005; nel corso del 2016 sono diventate 619 e 3000 le prestazioni, pari a circa il 23% dell’intera attività della Struttura di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’AslTO3. Bastano questi pochi dati per rendere conto della complessità e della crescita di un fenomeno che coinvolge bambini e adolescenti, le loro famiglie e le scuole che li seguono.



Consapevole di ciò e recependo le indicazioni delle Regione Piemonte, l’Asl TO3 ha deciso di potenziare e riorganizzare completamente il percorso interno di attività, con l’obiettivo di integrare le varie figure professionali in specifiche èquipe di territorio e di abbreviare le attese per i piccoli pazienti. A loro saranno garantiti il completamento dell’iter diagnostico e l’inizio della terapia entro 6 mesi dalla richiesta di intervento.



“La tempistica infatti è particolarmente importante in questi casi, perché è necessario rispettare la ‘finestra riabilitativa’, che va dai 7 agli 11 anni”, spiega la Asl in una nota.

