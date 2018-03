Quotidiano on line di informazione sanitaria

Altri 36 mila euro per completare i lavori all’ospedale di Melfi

Lo ha stabilito una delibera approvata dalla Giunta. I lavori serviranno a rendere più funzionali i reparti di Pediatria, Neonatologia e sala operatoria di Ostetricia e rappresentano la prosecuzione dei lavori principali già realizzati e finanziati con un investimento complessivo di 130 mila euro.

15 MAR - La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore alle Politiche della persona, Flavia Franconi, ha approvato una delibera con la quale si autorizza la spesa di circa 36 mila euro per lavori supplementari nel presidio ospedaliero di Melfi.



I lavori supplementari e integrativi consistono nella fornitura di 4 testaletto a due posti, opere di pitturazione di alcuni ambienti, fornitura e posa in opera di corrimano, paracolpi e battiscopa. Questi lavori serviranno a rendere più funzionali i reparti di Pediatria, Neonatologia e sala operatoria di Ostetricia in coerenza con i lavori principali già realizzati e finanziati con un investimento complessivo di 130 mila euro.





15 marzo 2018

