Marche. Oltre 1,2 milioni per il progetto ‘Vita Indipendente’, destinato alle persone con disabilità

i stanziati, complessivamente 1.225.509 euro per l’anno 2018, servono per garantire a ben 227 persone con disabilità una maggiore autonomia attraverso l’assunzione di assistenti personali liberamente scelti”

09 APR - La Giunta della Regione Marche ha stanziato per il 2018 più di un milione e duecentomila euro per ‘Vita Indipendente’, progetto destinato alla promozione dell’autonomia e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.



“Mantenuto l’impegno assunto nei mesi scorsi per sostenere e implementare questa progettualità ed estesa la possibilità di beneficiarne a tutte le persone con disabilità grave anche psichica in possesso della L.104/92 e non solo ai disabili motori”, ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli. “Dopo aver già integrato il fondo di ulteriori 95 mila euro, che si sono aggiunti ai 600 mila investiti da anni, la Regione Marche ha ulteriormente integrato la somma per rispondere adeguatamente ai bisogni rilevati attraverso le istanze pervenute e concedere il contributo a tutti coloro che hanno presentato domanda. I fondi stanziati, complessivamente 1.225.509 euro per l’anno 2018, servono per garantire a ben 227 persone con disabilità una maggiore autonomia attraverso l’assunzione di assistenti personali liberamente scelti”.

09 aprile 2018

approvando una prima graduatoria riservata ai soli soggetti che già beneficiavano del contributo regionale per l’attuazione del Piano personalizzato di Vita Indipendente e che hanno deciso di mantenere lo stesso contributo percepito per l’anno 2017. Le risorse necessarie per questa prima graduatoria sono pari a 544.908 euro per 69 persone (a fronte dei 71 beneficiari nel 2017), ha spiegato la Regione. I beneficiari hanno già ricevuto il 90% del contributo annuale previsto per il proprio piano personalizzato.che finora non hanno beneficiato del progetto. Il costo stimato per questa seconda parte di richieste è di 680.601 euro.