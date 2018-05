Quotidiano on line di informazione sanitaria

FVG. Fedriga proclamato presidente. “Entro entro 15 giorni Giunta e primo Consiglio”

“Non ci saranno logiche da manuale Cencelli nella composizione della Giunta. Non voglio tecnici puri ma assessori che possano dare un forte indirizzo politico e conoscano bene le materie”, ha detto il neo-presidente annunciando una Giunta composta da dieci assessori

03 MAG - L'Ufficio Centrale regionale ha proclamato Massimiliano Fedriga presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



“Tra oggi e domani deciderò la data della prima seduta del Consiglio regionale e, sebbene non ci sia obbligo di legge, vorrei arrivare alla prima seduta d'Aula con l'assetto della Giunta pronto: entro quindici giorni il Friuli Venezia Giulia potrà avere l'esecutivo regionale così da essere operativi e iniziare a lavorare subito”, ha affermato Fedriga subito dopo aver firmato l'atto di accettazione della proclamazione a presidente.



Sulla Giunta, in neo-presidente ha anticipato che sarà composta da dieci assessori: “Non ci saranno logiche da manuale Cencelli”, ha detto Fedriga. “Cercheremo di premiare le competenze: non voglio tecnici puri, perché ci sono già altissime capacità e professionalità nella struttura regionale, ma assessori che possano dare un forte indirizzo politico e conoscano bene le materie”.





03 maggio 2018

