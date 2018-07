Grillo in Toscana: “Su autonomia differenziata concordiamo e bene norme su liste d’attesa”

Durante la sua visita nella Regione il Ministro ha commentato anche la richiesta di autonomia differenziata nel campo della sanità avanzata dalla Toscana e il piano liste d’attesa.

31 LUG - “Concordiamo assolutamente con questa direzione e sarà quella che cercheremo di seguire in questi anni di mandato governativo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, a proposito della richiesta di autonomia differenziata nel campo della sanità avanzata dalla Regione Toscana, anche al fine di avere maggiore autonomia nella spesa per il personale sanitario.



Secondo il ministro Grillo è positiva anche la proposta di legge della Regione per la riduzione delle liste d'attesa in sanità. “Ho letto qualcosa - ha spiegato - e onestamente mi sembra che ci siano delle buone idee. Sono contenta perché, come tutti sapete, la sanità dal punto di vista organizzativo è strettamente regionale, per cui gli sforzi delle Regioni sono fondamentali».



“Il ministero - ha aggiunto -ha sicuramente una funzione di propulsore a livello politico di linee guida generali, di aiutare naturalmente le Regioni nelle proprie realtà a organizzarsi meglio anche dal punto di vista del personale: però poi sono le singole Regioni che devono cercare di andare incontro al cittadino. Il tema delle liste d'attesa è il più sentito fra i cittadini, fra tutti i temi della sanità, quindi lì è necessario un massimo impegno da parte di tutti”.



31 luglio 2018

