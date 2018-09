FVG. Quale sanità per i futuro? La proposta dei saggi in Commissione consiliare il 19 settembre

Ad annunciarlo una nota della Regione. Intanto il vicepresidente con delega alla Salute Riccardi evidenzia: “La scelta sul modello di governance spetta alla politica. Ma è la stessa politica che poi deve fare un passo indietro nelle decisioni organizzative e nell'individuazione dei manager, le cui nomine debbono rispondere rigorosamente ai criteri della professionalità e del merito”.

14 SET - Appuntamento in Commissione consiliare il 19 settembre con i saggi chiamati dalla Regione a presentare proposte per il futuro della sanità del Friuli Venezia Giulia. In commissione i saggi presenteranno il risultato del lavoro e le ipotesi di nuova governance della sanità regionale, il rapporto privato-pubblico nella gestione della salute dei cittadini e l'efficienza dell'architettura delle Aziende che integrano anche la componente universitaria.



Ad annunciare l’appuntamento del 19 settembre è stato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi in occasione della Conferenza dei sindaci dell'Azienda per l'assistenza sanitaria Bassa Friulana-Isontina, presieduta dal primo cittadino di Palmanova, Francesco Martines.



Riccardi, tracciando il percorso di questi primo 100 giorni di governo connotati da una lunga serie di incontri sul territorio, ha messo in luce le contraddizioni e le criticità del sistema sanitario regionale, ponendo l'attenzione sui due modelli di governance proposti dal tavolo dei saggi: uno improntato ad un'organizzazione verticale, l'altro strutturato in un sistema di tipo orizzontale.

14 settembre 2018

