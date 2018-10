Bono (M5S): “Su piano assunzioni da Saitta sparate pre elettorali”

12 OTT - Si avvicinano le elezioni e si moltiplicano le promesse della Giunta. Sull'annunciato piano per nuove assunzioni non ci fidiamo di un comunicato stampa di Saitta, una sparata elettorale bella e buona.



Da anni chiediamo i dati precisi, suddivisi Azienda sanitaria per Azienda sanitaria, delle assunzioni necessarie in tutto in Piemonte in relazione ai piani aziendali. E Saitta si è ben guardato dal fornire questi dati.



L’OMS ha dichiarato che per ottenere un servizio di qualità è necessario un rapporto infermieri pazienti di uno a sei. In Italia e in Piemonte, secondo quanto emerso, il rapporto è di uno a dieci, e in alcuni casi uno a dodici.



Chiederemo nuovamente comunicazioni dell'assessore in Commissione sanità per sapere se sarà possibile ragionare su numeri e dati concreti oppure solo su annunci, come avvenuto fino ad ora su questo fronte.



Davide Bono

Consigliere regionale M5S Piemonte

Vicepresidente Commissione regionale Sanità



12 ottobre 2018

