Piano straordinario assunzioni. Anaao e Nursind: “Attendiamo la presentazione dei piani da parte delle aziende”

In attesa di poter leggere la delibera nel dettaglio, non possiamo che esprimere soddifazione poiché le nostre preoccupazione e le evidenti criticità denunciate da entrambi i sindacati hanno forse trovato una risposta concreta. Vogliamo però aspettare di vedere concretizzarsi il piano. Monitoreremo sperando che non si tratti dell'ennesimo annuncio”. Così Anaao e Nursind Piemonte in una nota congiunta.

12 OTT - "Apprendiamo che la Giunta Regionale avrebbe deliberato i tetti di spesa per un piano straordinario che prevede l’assunzione di 1400 operatori della sanità nel prossimo triennio 2018 – 2020, oltre a garantire il normale turn over di circa 1800 unità all’anno. In attesa di poter leggere la delibera nel dettaglio, non possiamo che esprimere soddifazione poiché le nostre preoccupazione e le evidenti criticità denunciate da entrambi i sindacati hanno forse trovato una risposta concreta. Vogliamo però aspettare di vedere concretizzarsi il piano 'annunciato'”. Così in una nota congiunta Anaao e Nursind Piemonte.



"Ci aspettiamo adesso che le aziende ci presentino un piano assunzioni chiaro e preciso. Ora, le aziende dovrebbero essere in grado di dirci qual’è il tetto di spesa assegnato negli anni 2018 ,2019, 2020. Dovrebbero soprattutto poterci dire quali operatori assumere, quanti, quando e dove. E’ necessario dare risposte alle carenze con una programmazione che sia risolutiva delle grandi criticità e che risponda ai criteri di appropriatezza. NurSind e Anaao su questo importante e fondamentale tema monitoreranno costantemente la situazione sperando che non si tratti dell’ennesimo annuncio", conclude la nota.

12 ottobre 2018

