Oss. In Liguria una pdl per istituire l’“elenco regionale”. Minghetti (Migep): “Meritevole ma da migliorare”

La proposta di legge mira a promuovere il ricorso a organismi di formazione accreditati e a valorizzare le competenze professionali acquisite. Il Migep in audizione in Consiglio afferma: “Bene mettere un freno al ‘diplomificio’, ma senza l’iscrizione obbligatoria se ne perderebbe l'utilità”. LA POSIZIONE DEL MIGEP

19 NOV - Presentata al Consiglio regionale della Liguria, da Matteo Rosso (FdI), Valter Ferrando (Pd) e Alice Salvatore (M5S), una proposta di legge per l’istituzione dell’Elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.



La proposta di legge, si legge nella relazione, mira a promuovere, nell’ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale ed in materia di servizi sanitari e sociali, “la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, nonché a valorizzare le competenze professionali acquisite, nel rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’istituzione del profilo professionale e all’esercizio dell’attività”.



L’inserimento nell’Elenco regionale avverrebbe a domanda “in modo da garantire le esigenze di tutela della privacy, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali”. Gli operatori socio-sanitari dovranno essere già in possesso di idoneo attestato e di riconoscimento della qualifica professionale, secondo quanto già previsto dalle normative statali e regionali vigenti. L’inserimento nell’Elenco, come espressamente chiarito dalla legge, non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti in materia sia in ordine al riconoscimento della qualifica professionale sia per quanto riguarda la validità degli attestati e la possibilità di esercitare l’attività.

19 novembre 2018

