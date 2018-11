Centri diabetologici: assicurata la continuità assistenziale a Lecce e Casarano

Dopo le recenti polemiche seguite all'esclusione dei centri diabetologici di Lecce e Casarano dall’elenco delle strutture regionali abilitate alla prescrizione dei dispositivi impiantabili per i pazienti, l'azienda sanitaria “ha sollecitato le proprie strutture a continuare a garantire tutte le attività specialistiche finora svolte, nell’interesse dei pazienti diabetici salentini”. Emiliano: “Adeguare le strutture interessate ai requisiti tecnici e normativi richiesti”.

26 NOV - In risposta alla mobilitazione degli utenti del centro di Casarano, ubicato presso l’ospedale Ferrari, l’Asl di Lecce fa sapere con una nota che si sta lavorando per evitare il rischio di trasferimento degli interventi per impiantare dispositivi tecnologici nei centri di Brindisi e Taranto.



In riferimento alle recenti polemiche seguite all'esclusione dei centri diabetologici di Lecce e Casarano dall’elenco delle strutture regionali abilitate alla prescrizione dei dispositivi impiantabili per i pazienti, la direzione generale della Asl di Lecce precisa "che è in corso una interlocuzione tecnica con il Dipartimento regionale della Salute tendente a superare tale esclusione. Nel frattempo, la direzione generale ha sollecitato le proprie strutture a continuare a garantire tutte le attività specialistiche finora svolte, nell’interesse dei pazienti diabetici salentini, giovani e adulti, comprese quelle relative all’impianto dei dispositivi medici".



Parallelamente il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, nella sua qualità di assessore alla Salute, "ha dato indirizzo di adeguare immediatamente le strutture interessate ai requisiti tecnici e normativi richiesti e di tenere provvisoriamente funzionante il laboratorio in modo da non creare cesure nella continuità assistenziale".



26 novembre 2018

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl