Padova. Zaia inaugura Asse Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie

“Tra le grandi sfide a cui è chiamata la nostra società c’è quella della sicurezza alimentare. Il Veneto è la seconda realtà agricola italiana, il 40% delle carni prodotte in Italia proviene dalla nostra regione”, ha dichiarato il governatore Zaia, che ha aggiunto: “Per questo la nuova Asse laboratori dell’Istituto Zooprofilattico è una grande opera, che sarà importante riferimento per tutto il settore produttivo”.

20 MAR - “Tra le grandi sfide a cui è chiamata la nostra società c’è quella della sicurezza alimentare. Il Veneto è la seconda realtà agricola italiana, il 40% delle carni prodotte in Italia proviene dalla nostra regione. In questo settore le aziende venete valgono circa 6 miliardi di euro; la parola agricoltura da noi non è un amarcord ma significa realtà, innovazione, imprenditoria anche giovanile. Per questo la nuova asse laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie è una grande opera, che sarà importante riferimento per tutto il settore produttivo”.



È quanto si legge in una nota della Regione Veneto che riporta le parole del presidente Luca Zaia, intervenuto oggi a Legnaro (Padova) all’inaugurazione dell’Asse Centrale Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. "Un’opera - prosegue la nota -, realizzata su una superficie di 4.500 metri quadrati distribuiti su 3 livelli, grazie ad un investimento di oltre 7 milioni di euro (i lavori sono iniziati nell’ottobre del 2016 e si sono conclusi alla fine dell’anno passato)".

20 marzo 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



con i problemi che possono rappresentare nella convivenza tra uomo e animali. Quello che viene fatto in questi laboratori è un lavoro unico. Spiace constatare come spesso noi siamo malati di esterofilia e finiamo col ritenere che le cose migliori siano sempre in altri paesi. Dopo, magari, si guardano i dati reali e ci si accorge che non è così. Questo vale anche per la rete dei controlli veterinari; la verità è che quelli più precisi, più puntuali e regolari, soprattutto più rispettosi del mandato sono quelli fatti nei nostri istituti”."La struttura inaugurata - prosegue la nota -, che tra le varie attività(Organizzazione mondiale della sanità animale), è un nuovo traguardo d’eccellenza dell’Istituto triveneto che - per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia - è deputato a tutelare la salute pubblica interfacciandosi con allevatori e sanitari per i problemi collegati all’attività zootecnica, occupandosi di prevenzione, ricerca e assistenza nel campo della sicurezza alimentare, del benessere animale e delle problematiche connesse all’interazione uomo-animale"."Realizzata nel grande complesso della sede centrale (cui fanno riferimento 400 lavoratori dei 650 di tutto l’ente) - conclude la nota -, l’Asse Centrale Laboratori si articola in nuovi e moderni locali, riservati ad attività scientifiche, sanitarie e tecniche, dove lavorano oltre 80 operatori fra medici veterinari, biologi, tecnici di laboratorio e personale amministrativo".