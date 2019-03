Carenza medici. Fismu denuncia: “L'Azienda offre contratti precari”

Il segretario della Federazione italiana sindacale medici uniti Franco Esposito: “Se si offrono contratti precari, venire a lavorare in Molise diventa quasi una scommessa a perdere. In una situazione così grave, pensare di ricorrere ai colleghi pensionati è grottesco”.

22 MAR - "La Federazione italiana sindacale medici uniti ha fortemente criticato la proposta della Azienda sanitaria locale di ricorrere ai medici pensionanti per sopperire alle carenze in diversi settori". È quanto si legge in una nota della Fismu.



Franco Esposito, segretario nazionale Fismu, fa proprie le dichiarazioni della segreteria regionale del Molise: “Se si offrono contratti precari, venire a lavorare in Molise diventa quasi una scommessa a perdere. Un problema a danno dei nostri colleghi e dei servizi sanitari che offriamo ai cittadini. A tutto ciò dobbiamo aggiunge diversi problemi strutturali tra questi una pessima programmazione nell’accesso alle scuole di specializzazione e il nodo dei pensionamenti. Per questa ragione, e in una situazione così grave, pensare di ricorrere ai colleghi pensionati, è grottesco”.



“Questo è un problema nazionale, e il ‘caso Molise’ - conclude Esposito - di fatto, è il combinato disposto di una perenne emergenza che sta demolendo il Ssn, e si basa su diversi fattori: precarietà, pensionamenti, scarso investimento sui giovani e la formazione, poche risorse, contratti bloccati da anni, tagli e poco personale a disposizione. Una assenza di politiche per la sanità pubblica che viene da anni di crisi economica e che prosegue nell’assenza di interventi anche con questo nuovo Governo (e Parlamento) che, oltretutto, insiste con provvedimenti insufficienti”.



22 marzo 2019

