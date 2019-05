Patto Salute. Regioni schierano task force tecnica e delegazione politica per i tavoli operativi

La Conferenza dei presidenti ha deciso chi saranno i suoi rappresentanti tecnici e politici agli 11 tavoli operativi presso il Ministero per la stesura del Patto. Prima riunione il 22 maggio.

18 MAG - Si compongono le rappresentanze degli 11 tavoli operativi (Lea e Piani Rientro - Risorse Umane – Mobilità - Enti Vigilati - Governance Farmaceutica e dei Dispositivi Medici – Investimenti - Reti strutturali di Assistenza Territoriale Sociosanitaria - Fondi Integrativi - Modelli previsionali - Ricerca - Efficienza e appropriatezza utilizzo fattori produttivi) che dovranno definire il nuovo Patto per la Salute.



La Conferenza delle Regioni ha deciso di istituire una task force di livello tecnico composta dai Direttori Generali di: Campania, Emilia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto, integrandola con il Direttore della Sardegna in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale.



La task force parteciperà alle riunioni che saranno via via convocate dal Ministero (la prima è stata convocata per il 22 maggio).



Inoltre, i presidenti hanno stabilito che la delegazione politica per il raccordo e l’indirizzo politico dei lavori dei tavoli è composta dagli Assessori alla Salute di: Veneto (Lanzarin), Sardegna (Nieddu), Marche (la delega è tenuta dal presidente Ceriscioli), Molise (la regione è commissariata ndr.), Piemonte (Saitta), Emilia Romagna (Venturi), Lombardia (Gallera) e Lazio (D’Amato).

18 maggio 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl