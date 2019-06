Prevenzione incendi: proroga di un anno per l'adeguamento in Piemonte, Lazio, Sardegna e Basilicata. Lo schema di decreto al parere delle Regioni

Cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o mancata assegnazione di fondi tra le ragioni dei ritardi. LO SCHEMA DI DECRETO.

05 GIU - Proroga di un anno dei termini (entro cinque anni dall'approvazione del Dm 2015) per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del ministro dell'Interno 19 marzo 2015 che per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi sono impossibilitate a completare i lavori entro le scadenze previste.



Lo schema di decreto di proroga è all’esame della Stato Regioni del 6 giugno.



Si tratta di Piemonte, Lazio, Sardegna e Basilicata che hanno adempiuto alla prima fase dell’adeguamento, ma non hanno potuto rispettare gli ulteriori termini per i motivi descritti.



L’adeguamento riguarda le strutture ospedaliere o residenziali anche a ciclo diurno con oltre 25 posti letto e le strutture ambulatoriali con oltre 500 metri quadrati di superficie.



05 giugno 2019

