Treviso. Il Pronto Soccorso chiude la notte? La Ulss 2 smentisce

“Non vi è alcun progetto di chiusura, bensì una comunicazione interna (e dunque riservata al personale) del primario, Enrico Bernardi, che illustrava la possibile riorganizzazione del servizio - con Conegliano come unico punto erogativo -, nel caso non fossero stati superati dei problemi contingenti”. Ma “i problemi - mette in chiaro la Ulss - sono stati prontamente risolti evitando qualsiasi rischio di riduzione del servizio”.

28 GIU - L’Ulss 2 interviene sull’articolo “Chiusura dalle 20 alle 8 del Pronto Soccorso di Vittorio Veneto c'è il progetto”, pubblicato ieri da Oggi Treviso per smentire e dare ogni precisazione utile a fugare i dubbi dei cittadini.



“La notizia della chiusura estiva del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vittorio Veneto è destituita di fondamento – mette subito in chiaro l’Ulss -. Nei giorni scorsi la Redazione di Oggi Treviso aveva contattato l'Ufficio Stampa dell'Ulss2 che, sentita la Direzione Generale, aveva categoricamente smentito la possibile chiusura. Non vi è, contrariamente a quanto pubblicato dal quotidiano on line, alcun progetto di chiusura, bensì una comunicazione interna (e dunque riservata al personale) del primario, Enrico Bernardi, che illustrava la possibile riorganizzazione del servizio - con Conegliano come unico punto erogativo -, nel caso non fossero stati superati dei problemi contingenti. Come già più volte precisato dal Direttore Generale nei giorni scorsi sulla stampa, i problemi sono stati prontamente risolti evitando qualsiasi rischio di riduzione del servizio”.

28 giugno 2019

“Spiace constatare – conclude l’Ulss - come, pur a fronte di spiegazioni immediate e inequivocabili da parte dell'Ulss sulle varie tematiche, continuino a circolare fake news”.