Federsanità Fvg: al via il Bando "Diecimila passi di salute"

E' stato pubblicato oggi 1 luglio sul sito internet di Federsanità ANCI FVG il bando per i Comuni "Friuli Venezia Giulia in movimento. 10mila passi di salute”, a cui è possibile aderire fino al 15 settembre. IL BANDO.

01 LUG - Il futuro della sanità in Friuli Venezia Giulia, una delle Regioni più ‘vecchie’ d’Italia, si gioca partendo dal coinvolgimento di tutti i cittadini nella presa in carico di sé. A tal fine – sottolinea una nota di Federsanità - la riforma del sistema sanitario regionale intende rafforzare la prevenzione e, con essa, restituire centralità all’ assistenza territoriale, coinvolgendo attivamente le persone.



In questo contesto si colloca il progetto “Friuli Venezia Giulia in movimento. 10mila passi di salute”, per la promozione dell’attività fisica nella popolazione del Friuli Venezia Giulia, dedicato a tutti i cittadini e, in particolare, agli adulti e anziani.



Così il vice presidente della Regione e Assessore alla salute, Riccardo Riccardi, sintetizza il progetto presentato nei giorni scorsi a Udine. “In base ai dati della sorveglianza regionale – ha continuato Riccardi - un dato confortante è l'aumento dei soggetti che dichiarano di svolgere attività fisica e questo costituisce un primo successo, ma il nostro obiettivo è quello di allargare sempre più la percentuale di persone fisicamente attive, coinvolgendo in particolare le fasce più disagiate della popolazione”.

01 luglio 2019

Un ruolo importante è svolto dal medico di medicina generale per sensibilizzare le persone a fare attività fisica e prevenire, quindi, sovrappeso e obesità (in FVG il 35,2% della popolazione è in sovrappeso e quasi il 12% è obeso). A partire da questi dati la Regione ha elaborato il progetto “FVG in movimento. 10 mila passi di salute" (Art. 9, commi 25 - 27, L.R. n. 25/2018 “Disposizioni finanziarie intersettoriali”), in collaborazione con Federsanità ANCI FVG, coinvolgendo i Comuni, per realizzare, o valorizzare, percorsi sul territorio, insieme alle associazioni, nonché sostenere la nascita di "gruppi di cammino" che, oltre a favorire l’attività fisica e motoria, di persone di ogni età, promuovono anche la socializzazione, in particolare degli anziani.Una nuova opportunità, quindi, - si legge ancora nella nota - per consolidare le collaborazioni e avviare nuove iniziative che rispondano alle priorità dei Comuni, condivise con gli enti, le istituzioni e gli stakeholder del territorio (scuole, associazioni di volontariato, soggetti privati, etc.), insieme alle Aziende Sanitarie, favorendo l’adozione di un approccio integrato e intersettoriale. Il bando sarà consultabile online nella sezione dedicata sul sito internet www.federsanita.anci.fvg da 1 luglio al 15 settembre 2019 e prevede un contributo complessivo di 93.000 euro per i Comuni, con la finalità di rafforzare il ruolo dei Comuni per promuovere la Salute (“buone pratiche”), tramite interventi multisettoriali, partecipativi e pluriennali, finalizzati a facilitare le scelte di vita salutari, in linea con il “Piano Regionale della Prevenzione” e con il “Piano Triennale sull’ Invecchiamento Attivo”.Il progetto si avvale della collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine, a cui è stata affidata la valutazione dei risultati del progetto.