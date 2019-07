A Milano la farmacia non va in vacanza

Non chiuderanno per ferie quasi 200 farmacie milanesi. 22 farmacie quelle aperte a ferragosto, e 16 che effettueranno il turno di notte. Grazie alla App “Farmacia Aperta” sarà possibile individuare sulla mappa le farmacie più vicine aperte. Racca: “La farmacia si conferma così un presidio sanitario presente e fondamentale sul territorio”

25 LUG - Sono quasi 200 le farmacie di Milano che non chiuderanno per ferie ad agosto. A Ferragosto saranno aperte 22 farmacie, con 16 farmacie che effettueranno il turno di notte.



È il risultato di un coordinamento centrale del sistema di turnazione, che consentirà chiusure differenziate, e grazie al quale sarà garantito anche ad agosto un servizio capillare ai milanesi che resteranno in città.



“La flessibilità delle farmacie rende possibile anche quest’anno una piena continuità del servizio, a beneficio dei cittadini che trascorreranno il mese di agosto a Milano – dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia –: la farmacia si conferma così un presidio sanitario presente e fondamentale sul territorio, e un punto di riferimento per ricevere consigli e assistenza, anche nel mese in cui il caldo, la solitudine di molti anziani che non vanno in vacanza, e la chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali rischiano di comunicare un senso di isolamento anche nel cuore della città. Tra l’altro – conclude la Presidente Racca – durante il mese di agosto i cittadini potranno ulteriormente avvantaggiarsi dei tanti strumenti, che abbiamo messo a disposizione negli ultimi anni, per localizzare facilmente la farmacia aperta più vicina al luogo d’interesse”.

25 luglio 2019

L’applicazione è gratuita ed è fruibile in modo facile e intuitivo: dopo aver localizzato la propria posizione corrente, o un indirizzo specifico da inserire sulla app, è possibile individuare sulla mappa le farmacie aperte nelle vicinanze. Per ciascuna farmacia sono indicati i dati di dettaglio (ragione sociale, indirizzo, telefono ed e-mail), gli orari e i turni, anche relativi a finestre temporali diverse da quella attuale; le farmacie chiuse in un determinato momento sono mostrate con un marker di colore diverso.È possibile consultare l’elenco delle farmacie aperte per turno di guardia farmaceutica - più vicine a ciascuna farmacia di Milano - esposto nella bacheca che si trova all’esterno di ogni farmacia di Milano.