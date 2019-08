Sardegna. Mantoan è il nuovo commissario dell’Ats Sardegna

La nomina è avvenuta nella serata di giovedì su proposta dell'assessore Nieddu. Domenico Mantoan è l’attuale direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prenderà il posto di Fulvio Moirano che si era dimesso a fine giugno.

01 AGO - Domenico Mantoan, 62 anni, è il nuovo commissario straordinario dell’ATS Sardegna. La nomina è avvenuta questa sera dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore della Sanità, Mario Nieddu.



Mantoan, attualmente direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, prende il posto del dimissionario Fulvio Moirano.



Ma l’incarico avrà la durata di soli 60 giorni, il tempo per l’approvazione della riforma del sistema sanitario regionale e, in particolare, della parte che ha istituito l’Azienda unica.



Tra i nomi indicati per la direzione della Ats era figurato o anche quello di Thomas Schael, il manager altoatesino che si era dimesso poche settimane fa dall’incarico di sub commissario alla sanità in Calabria.



Ma Schael ha fatto sapere che non sarebbe stato disponibile per un incarico a tempo di due mesi.



01 agosto 2019

