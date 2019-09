Abruzzo. Roberto Testa alla Asl 1 e Thomas Schael alla Asl 2. Ecco i nuovi dg

La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma la conferma da parte della Giunta dovrebbe arrivare a breve. Roberto Testa arriva da Roma, dove è Direttore dell’Uoc Direzione Distretto 7 e della Committenza della Asl Roma 2. Tra le ultime esperienze di Thomas Schael la guida dell’Azienda sanitaria Alto Adige e l’incarico di sub commissario ad acta per la sanità in Calabria.

09 SET - E' fatta. Dopo il rifiuto di Francesco Zavattaro che aveva rimesso in gioco gli incarichi di direttori generali della Asl 1 di Avezzano –Sulmona –L’Aquila e della Asl 2 di Lanciano –Vasto –Chieti, la Giunta ha scelto chi sarà a guidare le due Asl.



Alla Asl 1 confermata la prima scelta di Roberto Testa, il cui conferimento dell’incarico si era fermato con la mancata firma di Zavattaro.



Alla Asl 2 andrà invece Thomas Schael, ex Dg dell’Azienda sanitaria Alto Adige e ed ex sub commissario ad acta per la sanità in Calabria.



La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma la conferma da parte della Giunta dovrebbe arrivare a breve.



09 settembre 2019

