FVG. Fascicolo sanitario elettronico, Milani (Ordine farmacisti Trieste): “Strumento importantissimo per realizzare la farmacia dei servizi”

Inserito nel nuovo portale Sesamo, prevede il ruolo attivo del farmacista per l’inserimento dati che permetteranno al medico di avere il quadro completo delle terapie seguite dal proprio assistito, compresi i farmaci prescritti dagli altri professionisti e quelli di automedicazione. E anche Riccardi ribadisce l’importanza di “avvicinare i servizi ai cittadini attraverso l'integrazione delle farmacie convenzionate del territorio nel sistema sanitario".

16 OTT - Da marzo di quest’anno la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha presentato la piattaforma Sesamo, all’interno della quale si trova il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), previsto dalla normativa nazionale dal 2011. “Nella regione Friuli Venezia Giulia stiamo muovendo i primi passi per attivare il FSE. E’ un passaggio importante affinché le Farmacie diventino effettivamente Farmacie dei servizi: con questo strumento possiamo dare un contributo importantissimo al medico, sulla presa in carico del paziente cronico e sul dossier farmaceutico”, spiega il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Trieste Marcello Milani.



Sulla nuova veste delle farmacie in FVG ha parlato recentemente anche lo stesso vicegovernatore e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, in merito all'accordo siglato da poco tra Azienda Sanitaria 3 e Federfarma che stabilisce l'ampliamento dei servizi delle farmacie di comunità. L’accordo prevede alcuni punti di sviluppo che vanno dall'ampliamento dell'elenco delle specialità medicinali erogate per conto, l'avvio della sperimentazione della distribuzione per conto delle strisce reattive per il controllo della glicemia, la fornitura di farmaci a domicilio di pazienti fragili o gravemente malati, l'attivazione di un tavolo tecnico multiprofessionale per la distribuzione di integratori alimentari, dispositivi monouso e custodia temporanea di presidi medici, le azioni di promozione della salute e la distribuzione dei vaccini tramite le farmacie aperte al pubblico. "Questa intesa - ha spiegato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia - rappresenta il primo tassello per avvicinare i servizi ai cittadini attraverso l'integrazione delle farmacie convenzionate del territorio nel sistema sanitario".

16 ottobre 2019

di “vedere presto integrate le farmacie a pieno titolo nella sanità del Friuli Venezia Giulia, grazie all’apertura di credito ottenuta fin dall’incontro di fine luglio con l’assessore alla Salute Riccardi, che ha assicurato il coinvolgimento delle farmacie nel progetto Sesamo, passaggio necessario alle farmacie per alimentare il FSE come previsto dalle linee guida sottoposte in questi giorni dal ministero alla conferenza stato regioni. Nel documento in questione è, infatti, contemplato esplicitamente l’inserimento dati da parte delle Farmacie, prevedendo l’azione che permetterà al medico di avere il quadro completo delle terapie seguite dal proprio assistito, compresi i farmaci prescritti dagli altri professionisti, farmaci di automedicazione e integratori alimentari liberamente acquistati dal paziente”.t o attraverso la app dedicata. Si può consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, permette la prenotazione di visite e prestazioni, di ricevere i referti direttamente via internet senza doverli andare a ritirare, permette di pagare il ticket o di cambiare il proprio medico di medicina generale, le farmacie aperte più vicine e molte altre funzioni. "Stiamo registrando un buon numero di nuove iscrizioni al portale grazie alla promozione fatta nei mesi scorsi. Abbiamo pensato che la presenza di Sesamo nelle più attrattive manifestazioni popolari potesse diventare un ulteriore stimolo ad avvicinarsi alla digitalizzazione del proprio rapporto con i servizi sanitari”, ha dichiarato il vicegovernatore Riccardi all’edizione di FriuliDoc, dove la Regione ha partecipato con uno stand dedicato dando ai partecipanti la possibilità di approfondire la conoscenza di Sesamo.