Dalla Regione 4 milioni di euro per potenziare Ospedale Sacile

Lo afferma Riccardo Riccardi interpellato in Aula. Riccardi ha spiegato che le opere serviranno a creare un polo territoriale integrato per la presa in carico dei bisogni di Salute con servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali. Per quanto riguarda l’iter, la Regione ha chiarito che al momento è in fase di avvio la progettazione preliminare

21 FEB - Sacile vedrà potenziato il presidio ospedaliero cittadino attraverso un finanziamento regionale pari a 4 milioni di euro e la progettazione preliminare già avviata. La procedura è sottoposta a tempi tecnici da rispettare, ma l’iter ha preso il via. Su queste basi - riferisce una nota della Regione - si è mossa la risposta che il Vicegovernatore del Fvg, Riccardo Riccardi, ha fornito oggi all’Aula rispondendo a un’interpellanza in merito allo stato dell’arte riguardante il potenziamento della struttura.



L'esponente dell'Esecutivo - prosegue la nota - ha spiegato che le opere serviranno a creare un polo territoriale integrato per la presa in carico dei bisogni di Salute con servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali. Per quanto riguarda l’iter, la Regione ha chiarito - riporta la nota – che al momento è in fase di avvio la progettazione preliminare.



L’appalto dei lavori potrà avvenire entro i successivi 18 mesi. I lavori saranno successivamente realizzati per stralci funzionali, consentendo così la contestuale prosecuzione delle attività del presidio. Nel frattempo l’Azienda sanitaria ha deciso di procedere preliminarmente agli interventi di adeguamento della struttura alla normativa antincendio, opere il cui costo si aggira intorno ai 950 mila euro.

21 febbraio 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



Al termine dei lavori - conclude la nota – l’attività del Centro di Salute Mentale potrà essere eventualmente implementata sull’arco dell’intera giornata; ciò avverrà a seguito del nuovo atto che l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale sta aggiornando. Nell’investimento sulla struttura sacilese è prevista inoltre la ristrutturazione del secondo piano del padiglione “Colonia Agricola” per organizzare, in un unico edificio, un servizio polifunzionale per la disabilità.