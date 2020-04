Coronavirus. In Toscana ricette via sms anche per Specialisti

L’obiettivo è quello di limitare al massimo gli spostamenti della popolazione, ma di agevolare anche coloro che hanno la necessità di mantenere il contatto con il proprio Specialista e quindi di aggiornare le eventuali Terapie in atto. Si tratta di un servizio di cui possono usufruire tutti i pazienti toscani. Sono oltre 5mila gli Specialisti ospedalieri che in tutta la Toscana possono prescrivere abitualmente ricette dematerializzate su un unico software regionale

01 APR - La Regione Toscana, dopo averle attivate presso i Medici e i Pediatri di Famiglia, ha esteso anche ai Medici Specialisti la possibilità di inviare ai pazienti le ricette via sms, senza che questi si muovano da casa.



La Toscana, ricorda l’Assessore regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, è stata la prima in Italia ad attivare l’iniziativa “per tutti i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Famiglia. E sono già oltre 304.000 le ricette che ad oggi sono state spedite via sms. Anche su segnalazione di alcuni utenti, impossibilitati a muoversi, in seguito al Decreto #ioRestoaCasa ed ai recenti aggiornamenti ulteriormente restrittivi, abbiamo verificato la possibilità tecnica di attivare un’analoga iniziativa per chi si rivolge agli Specialisti, e a tempo di record abbiamo reso disponibile questa funzione”.



L’obiettivo è quello di limitare al massimo gli spostamenti della popolazione, ma di agevolare anche coloro che hanno la necessità di mantenere il contatto con il proprio Specialista e quindi di aggiornare le eventuali Terapie in atto. Si tratta di un servizio di cui possono usufruire tutti i pazienti toscani.

01 aprile 2020

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



Secondo i dati in possesso di, responsabile del settore Sanità digitale e innovazione, sono oltre 5mila gli Specialisti ospedalieri che in tutta la Toscana possono prescrivere abitualmente ricette dematerializzate su un unico software regionale denominato ‘Sire3’.