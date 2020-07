Abruzzo. Addio al super ticket: dal primo settembre non si paga più la quota fissa per le prestazioni

Le prestazioni per le quali non si paga la quota fissa sono tutte quelle erogate a partire dal 1 settembre, anche se prescritte prima di questa data. La normativa ha validità anche per le strutture private accreditate

31 LUG - A decorrere dal prossimo 1 settembre sarà abolita la quota fissa per ricetta (il cosiddetto superticket) per le prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale.

Lo ha comunicato in una nota inviata ai Direttori generali delle Asl e ai responsabili dei Servizi interessati, l’assessorato regionale Sanità, Nicoletta Verì.



L’abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati è stata prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2020 (l.160/19). La nota ha, inoltre, precisato che, a seguito delle indicazioni pervenute dal Ministero della Salute, le prestazioni per le quali non si paga la quota fissa sono tutte quelle erogate a partire dal 1 settembre, anche se prescritte prima di tale data. La normativa ha validità anche per le strutture private accreditate





31 luglio 2020

