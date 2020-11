Puglia. Nasce in Consiglio regionale la “nuova” maggioranza giallo-rossa e il M5s si spacca

Dopo l'elezione di Loredana Capone (Pd), prima donna a ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio regionale, la maggiornza vota anche uno dei due vicepresidenti, il pentastellato Casili e a quel punto il M5S si spacca con la consigliera Laricchia che piange e accusa i colleghi di “commettere gli stessi errori della vecchia politica, un errore che tradisce l’elettorato”. Casili risponde:“Sarà un percorso proficuo di collaborazione e vorrei che le polemiche si spegnessero perché i cittadini hanno bisogno di fatti concreti”.

26 NOV - Con 32 voti favorevoli, 18 schede bianche e una nulla, Loredana Capone è stata eletta presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XI Legislatura La candidatura della consigliera Capone, prima donna nei 50 anni di vita della Regione, è stata avanzata dal capogruppo PD Filippo Caracciolo, il quale ha rivolto un invito a un voto favorevole a tutta l’Assemblea regionale.



Invito, tuttavia non raccolto dall’opposizione di centro destra, i cui capigruppo Ignazio Zullo (Fd’I), Davide Bellomo (Lega), Giandiego Gatta (FI) e Paolo Pagliaro (La Puglia domani), nelle loro dichiarazioni di voto hanno espresso il loro voto di astensione, pur riconoscendo lo spessore politico e le capacità operative di Loredana Capone che in precedenza ha svolto anche importanti funzioni assessorili

Si sono astenuti, invece, dalla dichiarazione di voto i consiglieri del Gruppo M5S.



Ma la vera notizia è l'elezione del Cinque Stelle Cristian Casili alla vicepresidenza eletto con 30 voti favorevoli compresi quelli della maggiornaza , mentre per la minoranza è stato eletto Giannicola De Leonardis di Fratelli d’Italia, che ha raccolto 14 voti a favore.



26 novembre 2020

Con l’elezione di Casili alla vicepresidenza in quota alla maggioranza, si è infatti consumata la “rottura” del Movimento 5 stelle pugliese con quella che è considerata l’ala oltranzista, rappresentata in Aula dache con la voce rotta dal pianto interviene nel dibattito e accusa i colleghi del Movimento di “commetteere gli stessi errori della vecchia politica, un errore che tradisce l’elettorato”., anche quelle della recente campagna elettorale e ne ha annunciato tante altre, quelle a venire, “ostacolerò con tutte le mie forze questo percorso”, sono le sue parole rilanciate anche da una nota del consiglio.richiama l’attenzione al momento difficile per la Puglia. “Sarà un percorso proficuo di collaborazione” – risponde a Laricchia - vorrei che le polemiche si spegnessero perché i cittadini hanno bisogno di fatti concreti”.